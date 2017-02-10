Криштиану Роналду признан лучшим легионером в истории премьер-лиги

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге лучших легионеров в истории английской премьер-лиги по версии издания FourFourTwo. Форвард выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год, выиграв пять раз вместе с командой чемпионат Англии, Лигу чемпионов, а также завоевал свой первый "Золотой мяч".

Второе место в рейтинге занял экс-форвард "Арсенала" Тьерри Анри, тогда как на третьем месте расположился бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона.

Четвертым стал выступавший за "Арсенал" форвард Деннис Бергкамп, пятым – бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба, шестым – действующий игрок "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, седьмым – экс-нападающий "Челси" Джанфранко Дзола, восьмым – представлявший "Арсенал" Патрик Виейра, девятым – бывший вратарь "МЮ" Петер Шмейхель, десятым – экс-хавбек "Ньюкасла" Давид Жинола.

Отметим, что 91-е место досталось бывшему полузащитнику "Арсенала" Андрею Аршавину, а 98-е – экс-хавбеку "Манчестер Юнайтед" Андрею Канчельскису.