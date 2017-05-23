Криштиану Роналду присоединился к соболезнованиям пострадавшим от взрыва в Манчестере

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду присоединился к соболезнованиям пострадавшим от взрыва в концертном комплексе "Манчестер Арена". Напомним, вечером в понедельник на стадионе сразу после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте.

Португалец, ранее выступавший за "Манчестер Юнайтед", на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию с изображением флага Великобритании, на котором написано "Манчестер".

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.

Число пострадавших во время взрывов на "Манчестер Арене" возросло до 59