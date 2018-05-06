Криштиану Роналду: "Мои мысли и молитвы с Фергюсоном"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поддержал бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона. 76-летний шотландец был госпитализирован после того, как пожаловался на проблемы со здоровьем. Ему была сделана операция по поводу кровоизлияния в мозг.
"Мои мысли и молитвы с вами, мой дорогой друг. Будь сильным, босс!" – написал Роналду в Твиттере.
У Фергюсона кровоизлияние в мозг. Что об этом известно
My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq– Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 5 мая 2018 г.