Криштиану Роналду: "Мои мысли и молитвы с Фергюсоном"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поддержал бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона. 76-летний шотландец был госпитализирован после того, как пожаловался на проблемы со здоровьем. Ему была сделана операция по поводу кровоизлияния в мозг.

"Мои мысли и молитвы с вами, мой дорогой друг. Будь сильным, босс!" – написал Роналду в Твиттере.

У Фергюсона кровоизлияние в мозг. Что об этом известно