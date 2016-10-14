10:30 | ФУТБОЛ — Англия

Криштиану Роналду - лучший игрок мира по версии Daily Mail

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Известное британское издание Daily Mail признало нападающего "Реала" Криштиану Роналду лучшем игроком мира. Вторым, третьем и четвертым стали форварды "Барселоны": Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес. Пятое место занял еще один представитель "Реала" - Гарет Бэйл.

10 лучших игроков мира по версии Daily Mail:

1. Криштиану Роналду ("Реал")

2. Лионель Месси ("Барселона")

3. Неймар ("Барселона")

4. Луис Суарес ("Барселона")

5. Гарет Бэйл ("Реал")

6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

7. Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед")

8. Мануэль Нойер ("Бавария")

9. Андрес Иньеста ("Барселона")

10. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед")

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