Крис Смоллинг: "МЮ" знает свои ошибки"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг перед гостевым матчем 5-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" выразил надежду на то, что команда сумеет сделать правильные выводы после предыдущих неудач. Также игрок "красных дьяволов" подчеркнул, что о недооценке соперника не может быть и речи.

– Мы знаем свои ошибки, допущенные в предыдущих матчах, – цитирует BT Sport Смоллинга. – Сейчас мы должны сделать правильные выводы и двигаться дальше верным путем. Наша команда конкурентоспособна. Тренер находит правильные слова перед встречами с каждым соперником и серьезно подходит к вопросу выбора игровых сочетаний. Во всех своих матчах "Уотфорд" забивал, поэтому о недооценке соперника не может быть и речи. Победа поможет нам подтянуться к лидирующей группе.