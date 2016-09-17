Крис Смоллинг: "Манчестер Юнайтед" не имеет права проиграть в третьем матче подряд"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг надеется на победу в матче 5-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом". По словам игрока, манкунианцы - великий клуб, который не имеет права уступить в трех играх подряд.

- У "Манчестер Юнайтед" нет много времени для размышлений о поражении от "Фейеноорда", потому что завтра нам предстоит игра с "Уотфордом", - приводит пресс-служба манкунианцев слова Смоллинга. - Мы должны восстановиться и как следует подготовиться к этой встрече. Мы должны продемонстрировать характер, потому что "Красные дьяволы" не имеют права проиграть третий матч подряд.