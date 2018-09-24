Крис Саттон: "МЮ" играет в футбол 1980-х годов"

Бывший нападающий Крис Саттон снова раскритиковал "Манчестер Юнайтед". По его словам, команда играет в устаревший тип футбола.

– Они делают только забросы на Лукаку и диагонали на Феллаини, – цитирует Daily Mail Саттона. – Похоже, мы видим команду из 1980-х годов. Я ничего не имею против такого вида футбола, но не этого ждут от "МЮ". Особенно когда ты дома играешь против только вернувшейся в премьер-лигу команды. Нужно эволюционировать. Я не вижу, за счет чего "МЮ" может играть на уровне "Манчестер Сити" или "Ливерпуля".