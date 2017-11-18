09:41 | Футбол — Англия

Крис Коулман покинул пост наставника сборной Уэльса


Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман покинул свой пост, информирует официальный сайт национальной федерации футбола. 47-летний специалист возглавлял валлийцев с 2012 года и завоевал с ними бронзу Евро-2016, после чего не смог пробиться на чемпионат мира-2018.

Как отмечалось ранее, новым местом работы Коулмана станет "Сандерленд", занимающий последнее место в чемпионате Англии. До сборной Уэльса Коулман работал в "Фулхэме", "Реал Сосьедад", "Ковентри" и "Лариссе".

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