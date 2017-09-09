Крейг Шекспир: "В другой день мы могли и победить"

Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир отметил, что во втором тайме матча 4-го тура чемпионата Англии против "Челси" (1:2) у его команды были шансы. Специалист отметил, что команда уже сконцентрирована на следующей игре против "Хаддерсфилда".

- Мы разочарованы, нам стоит поменять стиль игры, - цитирует BBC Шекспира. - Во втором тайме (после реализованного пенальти. - Прим. "СЭ") команда приободрилась. В другой день, возможно, мы могли и победить.

Я изначально говорил, что стартовые шесть туров будут для нас непростой задачей. Но мы двигаемся вперед. На следующей неделе нас ждет важный матч против "Хаддерсфилда".