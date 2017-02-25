10:45 | ФУТБОЛ — Англия

Крейг Шекспир: "У Раньери были хорошие отношения с игроками"

0
0
0
0

И.о. главного тренера "Лестера" Крейг Шекспир отметил, что у экс-наставника клуба Клаудио Раньери не было конфликтов с футболистами. Ранее сообщалось, что ветераны команды настояли на отставке итальянского специалиста.

– Все были разочарованы результатами команды, но атмосфера в раздевалке оставалась хорошей, – цитирует BBC Шекспира. – Вокруг клуба слишком много разговоров и слухов. У меня не было никаких проблем с футболистами. Мне всегда жаль, когда люди теряют свою работу. У меня были прекрасные отношения с Клаудио.

Разговаривал с ним вчера вечером, он поблагодарил меня за работу и пожелал удачи. Мы долго разговаривали, обменивались мнениями, но большая часть этой беседы останется вне прессы. Правильно ли поступило руководство? Мое мнение значения не имеет.

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньери

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ