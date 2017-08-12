Крэйг Шекспир: "Последние 10 минут были для "Лестера" провальными"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир после матча 1-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (3:4) отметил действия нападающего Джейми Варди. Форвард оформил в этой игре дубль.

- Варди вернул свою привычную форму, - цитирует Sky Sports Шекспира. - Все вместе мы работали над тем, чтобы он снова регулярно доставлял неприятности защитникам и забивал голы. Я видел у него в глазах желание забивать, и это то, что сейчас нужно.

Что касается нашего поражения, то я не думаю, что это была потеря концентрации или потеря нитей игры, однако последние 10 минут были провальными. Нужно было показать больше устойчивости.