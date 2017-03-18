22:16 | ФУТБОЛ — Англия

Крэйг Шекспир: "От игры "Лестера" иногда сердце в пятки уходит"

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Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир после матча 29-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (3:2) отметил, что футболисты заставляют его сильно переживать в некоторых эпизодах. Под его руководством команда одержала четыре победы подряд в премьер-лиге и Лиге чемпионов.

- Мы показали все составляющие игры, чтобы победить в этом мтаче, - приводит ВВС слова Шекспира. - Начали очень хорошо и забили голы. Но в конце все же нас прижали к стенке. Должен отдать должно "Вест Хэму", они показали хороший футбол в втором тайме. Касперу пришлось делать сэйвы. Мое сердце иногда уходило в пятки, хотя снаружи я сохранял спокойстиве и собранность, чтобы сохранить концентрацию игроков. Я горжусь результатами, которые показывает "Лестер".

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Материалы REN-TV

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