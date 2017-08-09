Крэйг Шекспир: "Несмотря на желание уйти, Махрез остается профессионалом"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир отметил работу полузащитника Рияда Махреза, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Ранее футболист попросил руководство клуба отпустить его в другую команду.

- Мы не хотим быть теми, кто больше покупает, чем продает, - цитирует Football Italia Шекспира. - Нам известно, что Махрез хочет покинуть клуб. Но пока у нас не появится стоящего предложения, он останется. Рияд остается сосредоточенным на работе. Я вижу только его профессионализм. Я не буду обсуждать футболиста.