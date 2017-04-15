Крэйг Шекспир: "Не знаю, заработал ли "Лестер" одно очко или потерял два"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир после ничьей с "Кристал Пэлас" (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Англии разочарован результатом. По словам наставника, второй гол сопернику подарили.

- Не знаю, заработали ли мы одно очко или потеряли два, - цитирует Шекспира BBC. - Есть разочарование, надо было лучше распорядиться игрой после второго забитого гола. Второй гол сопернику подарили - должен был быть штрафной в нашу пользу. Бентеке облокотился на спину Беналуана. Но мы ничего с этим поделать не можем, судья засчитал гол. Можно быть довольным, что во втором тайме мы больше играли в футбол, чем в первом.