Крэйг Шекспир: "Мое будущее? "Лестер" объявит об этом после окончания сезона"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир после матча 37-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (1:2) отметил, что команда хорошо провела второй тайм. По словам специалиста, который по ходу сезона сменил Клаудио Раньери, через две игры все узнают новости о его будущем.

- Мы очень хорошо провели второй тайм матча, - приводит ВВС слова Шекспира. - Вы должны были видеть ту отдачу, которую показали футболисты. Мое будущее? До конца сезона я - тренер "Лестера". Осталось всего две игры, поэтому скоро все узнаете.