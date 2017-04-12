Крэйг Шекспир: "Между мной и Раньери не было неприязни"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир опроверг слухи о том, что у него были разногласия с предыдущим наставником команды Клаудио Раньери, которого уволили по ходу сезона. Английские СМИ считают, что итальянец был отправлен в отставку с подачи кого-то из клуба.

– Я разговаривал с Раньери в день, когда он был уволен, – цитирует Sky Sports Шекспира. – Он поблагодарил меня за совместную работу. Мы говорили только о футболе. Я повторюсь, что никогда не возникало между нами разногласий и никакой неприязни не было.