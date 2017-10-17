Крэйг Шекспир: "Лестеру" нужна одна победа"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир после ничьей в матче 8-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" (1:1) отметил, что его подопечные показали дух и характер. По мнению наставника, "лисы" прикладывают все усилия, чтобы одержать долгожданную победу.

- Когда вы владеете мячом, но внезапно пропускаете, всегда начинаете волноваться, - приводит BBC Sport слова Шекспира. - Как это повлияет на игроков? Но мы показали, что у нас есть дух и характер, мы заслужили ответный гол. Я вижу, какие усилия прикладывают игроки, как они тренируются каждый день. Нам нужна победа. Как только мы достигнем этой цели - дела пойдут в гору.