Крэйг Шекспир: "Лестер" потерпел жестокое поражение из-за гола после рикошета"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир после матча чемпионата Англии против "Арсенала" (0:1) отметил, что команда хорошо смотрелась до автогола. Мяч в собственные ворота на 84-й минуте отправил защитник Роберт Хут.

- Смогли показать хорошую игру в защите, но не смогли увезти очки, чтобы подтвердить уровень команды, - приводит ВВС слова Шекспира. - Мы держали игру соперника под контролем, но потерпели жестокое поражение из-за гола после рикошета. В раздевалке после матча царило уныние. У нас еще мало очков, чтобы остаться в премьер-лиге.