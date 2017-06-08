Крэйг Шекспир: "Лестер" оправдает возложенные на него надежды"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир выразил радость по поводу продления контракта с клубом. Новое соглашение с наставником рассчитано на три года.

– Это очень интересная возможность для меня продолжить увлекательное приключение, – цитирует официальный сайт "Лестера" Шекспира. – Я продолжу работать с командой, с сотрудниками, которые мне очень близки. Я благодарен руководству за веру и поддержку. Мы можем гарантировать, что будем хорошо готовы к следующему сезону и оправдаем ожидания от "Лестера".