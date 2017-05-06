Крейг Шекспир: "Лестер" может быть доволен, что сохранил прописку в премьер-лиге"

Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир после победы над "Уотфордом" в матче 36-го тура чемпионата Англии (3:0) отметил, что его команда гарантировала себе сохранение прописки в премьер-лиге. Также он признался, что не знает, продолжит ли тренировать "Лестер" в следующем сезоне.

- Я доволен результатом, игра была не самой лучшей, но в конечном счете результат хороший, - цитирует BBC Шекспира. - Когда я возглавил команду, самое главное было стать конкурентоспособными и подняться в таблице. Теперь математически "Лестер" в безопасности. В футболе вы должны стараться побеждать в каждой игре, конечно, это сложно, но "Лестер" может быть доволен тем, чего достиг. Останусь ли я в команде летом? Сначала нужно закончить сезон, а затем обсудим итоги.