Крэйг Шекспир: "Лестер" - доказательство тому, что в футболе все может перевернуться на 180 градусов"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир отметил, что команде необходимо упрочить свои позиции в чемпионате Англии. "Лисы" находятся на 15-м месте и имеют отрыв в шесть очков от зоны вылета.

– Да, мы побеждаем, но не можем почивать на лаврах, – цитирует Sky Sports Шекспира. – В футболе все может перевернуться на 180 градусов, и "Лестер" это доказал. Три тура назад мы были близки к зоне вылета и в наши шансы в Лиге чемпионов никто не верил. Сейчас все иначе, но в чемпионате мы должны упрочить свои позиции.