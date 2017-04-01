11:07 | ФУТБОЛ — Англия

Крэйг Шекспир: "Лестер" - доказательство тому, что в футболе все может перевернуться на 180 градусов"

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Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир отметил, что команде необходимо упрочить свои позиции в чемпионате Англии. "Лисы" находятся на 15-м месте и имеют отрыв в шесть очков от зоны вылета.

– Да, мы побеждаем, но не можем почивать на лаврах, – цитирует Sky Sports Шекспира. – В футболе все может перевернуться на 180 градусов, и "Лестер" это доказал. Три тура назад мы были близки к зоне вылета и в наши шансы в Лиге чемпионов никто не верил. Сейчас все иначе, но в чемпионате мы должны упрочить свои позиции.

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