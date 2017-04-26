Крэйг Шекспир: "К счастью, Варди выбрал "Лестер", а не "Арсенал"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир рад, что в прошлом году нападающий команды Джейми Варди отказался переходить в "Арсенал". Форвард после увольнения Клаудио Раньери в нынешнем сезоне снова стал часто забивать и отличился шесть раз в семи последних играх чемпионата Англии.

– К счастью, Варди предпочел "Лестер", – цитирует Goal Шекспира. – Все игроки проходят взлеты и падения. Им просто нужно быть крепкими психологически. Футболист не должен сомневаться в своих решениях уже после первой неудачной игры. Нужно засучить рукава и работать. Джейми сейчас полон уверенности и нацелен на ворота. Я не хочу сказать, что Варди уже вернулся к своей лучшей форме – от него всегда хочется большего.