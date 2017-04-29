Крэйг Шекспир: "Хочу, чтобы Варди финишировал сезон на максимуме"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир после победы над "Вест Бромвичем" в матче 35-го тура чемпионата Англии (1:0) отметил, что его команде предстоит сложная концовка сезона. В связи с этим он ждет хорошей результативности от нападающего Джейми Варди, который стал автором гола сегодня.

- Я доволен нашей игрой сегодня, - цитирует BBC Шекспира. - Мы показали разные варианты игры - это была очень эффектная игра в нашем исполнении. Хочу, чтобы Джейми Варди финишировал сезон на максимуме. Он забил довольно много в конце, и мне хочется, чтобы это продолжалось. "Лестер" ждет трудный конец сезона, поэтому нужно попытаться выиграть каждый матч.