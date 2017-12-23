Крэйг Дэвид: "Ле Тиссье играл на уровне Месси"

Известный певец, болельщик "Саутгемптона" Крэйг Дэвид назвал свою версию тройки лучших игроков "святых". По мнению музыканта, в нее входят нападающий Алан Ширер, вратарь Тим Флауэрс и полузащитник Мэтт Ле Тиссье.

- Сложно сказать, кто является моим любимым игроком за всю историю "Саутгемптона", - цитирует BBC Дэвида. - Я к тому, что у нас был Алан Ширер, а Тим Флауэрс - великолепный вратарь. Но я бы назвал Мэтта Ле Тиссье. Его техника, его голы... ух! Я бы сказал, что он на одном уровне с Месси.

Люди скажут, ладно - это спорно. Но посмотрите на его штрафные. Господи! Один из моих любимых моментов был в матче "Саутгемптон" - "Ньюкасл". Мяч доставили к Ле Тиссье, он перекинул его через голову одного соперника, потом другого. А потом пробил в сетку. Вот почему это он. Просто крутые, классные голы.

Напомним, Ле Тиссье выступал за "Саутгемптон" с 1986 по 2002 год. Он трижды признавался лучшим игроком клуба по итогам года. В 2013 году был введен в Зал славы английского футбола.