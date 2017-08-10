Крейг Беллами: "Коутинью с "Ливерпулем" может сыграть в Лиге чемпионов, с "Барселоной" - победить"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Крейг Беллами не уверен в том, что клуб сможет удержать полузащитника Филиппе Коутинью, которым интересуется "Барселона". По его словам, в ее составе хавбек сможет завоевать победу в Лиге чемпионов, чего нельзя сказать, если он останется с "красными".

- "Ливерпуль" останется на своей позиции, до закрытия трансферного окна далеко. Поэтому вопрос о том, насколько они будут стойкими, остается открытым, - приводит Sky Sports слова Беллами. - Никто не хочет слышать о возможном уходе Коутинью.

Все думают, что они - самый большой клуб. Это правильно, но речь идет о "Барселоне". Футболистам сложно отказать, когда она делает предложение. С мерсисайдцами он может сыграть в Лиге чемпионов, а с каталонцами - победить в этом турнире.