Креспо принял извинения Бьелсы, но разочарован действиями тренера

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса принес извинения бывшему форварду сборной Аргентины Эрнану Креспо. Футболист прокомментировал слова тренера.

- Я хотел бы публично извиниться перед Эрнаном Креспо, поскольку сказал ему неправду, - говорится в заявлении тренера. - Для меня это был урок на всю жизнь, и я его усвоил. Я сделал большую ошибку, и не могу себя простить за это. Когда он был молодым игроком, я сказал ему, что он уже выглядит зрелым футболистом. Я солгал ему, потому что хотел повысить его самооценку. Когда он действительно стал зрелым игроком, я сказал ему об этом. А он спросил: "Как так, что вы говорите, что я теперь зрелый игрок, каким до этого не был? Вы врали мне? Вы говорили, что я сильный игрок, но сами не верили в это".

- Ваше извинение вернуло меня к 14 годам боли, которая все еще не прошла, - ответил футболист, отметив также, что он принимает извинения. - Это не меняет того, что я чувствовал. Для меня было огромным разочарование быть обманутым таким лидером, как вы.