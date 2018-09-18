Крауч выпустил книгу футбольных анекдотов и с ходу попал в топ продаж

Нападающий "Стоук Сити" Питер Крауч выпустил книгу "Как быть футболистом". Ее аннотация гласит: "Уморительные анекдоты от английского профессионального футболиста".
Книга сразу получила популярность и заняла второе место по продажам в первую неделю после выхода.
Крауч за свою карьеру защищал цвета десяти клубов, включая "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". С 2005 по 2010 год он провел 42 матча и забил 22 гола за сборную Англии, приняв участие в ЧМ-2006 и 2010.
2nd on the Sunday Times bestsellers list !!!!– Peter Crouch (@petercrouch) 16 сентября 2018 г.
I’d like to say thanks so much for your support but I bought 4000 myself pic.twitter.com/uSg6LHuwpE