Крауч выпустил книгу футбольных анекдотов и с ходу попал в топ продаж

Нападающий "Стоук Сити" Питер Крауч выпустил книгу "Как быть футболистом". Ее аннотация гласит: "Уморительные анекдоты от английского профессионального футболиста".

Книга сразу получила популярность и заняла второе место по продажам в первую неделю после выхода.

Крауч за свою карьеру защищал цвета десяти клубов, включая "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". С 2005 по 2010 год он провел 42 матча и забил 22 гола за сборную Англии, приняв участие в ЧМ-2006 и 2010.