Крауч пошутил о готовности вернуться в сборную Англии

Нападающий "Стоук Сити" Питер Крауч после победного гола в ворота "Саутгемптона" (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Англии отметил, что рад принести команде пользу. На вопрос о возможном вызове в сборную Англии 36-летний форвард отметил, что еще не ушел на пенсию.

– Рад выйти на замену и принести победу команде, – цитирует BBC Крауча. – Я усердно работаю на тренировках и, безусловно, хотел бы играть в стартовом составе, но надо быть реалистом.

Ждать ли звонка от Гарета Саутгейта (главного тренера сборной Англии. – Прим. "СЭ") после этого гола? Ну, я еще не ушел на пенсию.

Напомним, Крауч выступал за сборную Англии с 2005 по 2010 год, забив 22 мяча в 42 играх.