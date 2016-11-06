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"КПР" уволил Хассельбайнка

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"КПР" отправил в отставку с поста главного тренера Джимми Флойда Хассельбайнка, сообщает пресс-служба клуба. Решение было принято руководством после субботнего матча чемпионшипа с "Ноттингем Форест" (1:1). После 16 туров лондонцы занимают 17-е место в турнирной таблице.

44-летний специалист возглавил команду в декабре 2015 года. Под его руководством "КПР" одержал 14 побед и потерпел 15 поражений в 47 матчах.

В сентябре Хассельбайнк стал одним из фигурантов коррупционного скандала. Тогда клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что полностью доверяет главному тренеру команды, но проведет внутреннее расследование. О его результатах информации не было.

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