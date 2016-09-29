"КПР" проведет внутреннее расследование в связи с коррупционным скандалом с участием Хассельбайнка

"Куинз Парк Рейнджерс" выступил с официальным заявлением по поводу статьи The Telegraph об участии главного тренера команды Джимми Флойда Хасселбайнка в коррупционном скандале. Издание сообщило, что 44-летний голландец за денежное вознаграждение помогал в оформлении трансферов некоторых игроков от лица поддельной фирмы.

- В первую очередь, "КПР" очень серьезно относится к любой информации о предполагаемом нарушении правил, - говорится в заявлении на официальном сайте клуба. - Можем подтвердить, что проведем тщательное внутреннее расследование по этому вопросу. Тем не менее, у нас есть полное доверие нашему тренеру. "КПР" более не будет делать никаких комментариев по этой ситуации.

Напомним, ранее The Telegraph сообщил о том, что в коррупции уличен главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс. 27 сентября специалист покинул свой пост всего через 67 дней после назначения.