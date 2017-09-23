Коутинью забил за "Ливерпуль" первый гол в сезоне

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью отличился на 23-й минуте матча чемпионата Англии против "Лестера". Бразилец исполнил штрафной, пробив в притирку со штангой влетает в ворота, несмотря на отчаянный прыжок Петера Шмайхеля. Этот гол стал для него первым в текущем сезоне.

Напомним, что Коутинью мог перейти в "Барселону". 31 августа каталонцы сделали последнее предложение по футболисту. В сделке отмечалось, что игрок должен подписать с новой командой 5-летнее соглашение, и в течение действия этого соглашения бразилец заработал бы 115 миллионов евро.

Трансляция матча "Лестер" - "Ливерпуль"