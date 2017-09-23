Коутинью забил за "Ливерпуль" первый гол в сезоне

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью отличился на 23-й минуте матча чемпионата Англии против "Лестера". Бразилец исполнил штрафной, пробив в притирку со штангой влетает в ворота, несмотря на отчаянный прыжок Петера Шмайхеля. Этот гол стал для него первым в текущем сезоне.
Напомним, что Коутинью мог перейти в "Барселону". 31 августа каталонцы сделали последнее предложение по футболисту. В сделке отмечалось, что игрок должен подписать с новой командой 5-летнее соглашение, и в течение действия этого соглашения бразилец заработал бы 115 миллионов евро.
MADRE MIA, PHILIPPE COUTINHO IS BACK!!! 🔥🔥🔥🔥🔥#LFCpic.twitter.com/snJ3s4Nde5– Liverpool Gifs (@lfcgifz) 23 сентября 2017 г.