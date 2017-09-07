Коутинью вернулся в расположение "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью вернулся в расположение клуба, информирует пресс-служба мерсисайдцев. Во время паузы, связанной с матчами сборных, хавбек выступал за национальную команду Бразилии.

Ранее сообщалось, что футболист может отказаться играть "красных" в Лиге чемпионов, так как недоволен тем, что они отказались отпустить его в "Барселону". Коутинью надеялся перейти в состав сине-гранатовых в январе.

Напомним, что каталонцы неоднократно пытались договориться с "Ливерпулем" о покупке 25-летнего бразильца, но все переговоры завершились неудачно. 4 сентября английский клуб, с которым "Спартак" сыграет в ЛЧ, внес игрока в заявку для участия в турнире.