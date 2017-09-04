Коутинью сыграет за "Ливерпуль" в матче против "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью поможет своей команде в матче против "Манчестер Сити", информирует Le Figaro. Футболист пропустил несколько игр в связи с проблемами со здоровьем. Однако он принял участие в матче сборной Бразилии с Эквадором (2:0) и забил гол.

Ранее интерес к футболисту проявляла "Барселона", которая предлагала за бразильца 150 миллионов евро. Переход не состоялся, так как "красные" потребовали за футболиста 200 миллионов.

Напомним, Коутинью играет за "Ливерпуль" с 2013 года. За это время он забил 24 мяча и отдал 37 голевых передач в 181 матче.