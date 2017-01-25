12:08 | ФУТБОЛ — Англия

Коутинью стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля"

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Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, подписавший новый контракт с клубом до 2022 года, отныне будет получать более 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает Daily Mail. Таким образом, продление контракта бразильца позволило ему стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

В текущем сезоне футболист, играющий за "Ливерпуль" с 2013 года, принял участие в 18 матчах, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.

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Материалы REN-TV

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