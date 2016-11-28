Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью пропустит от пяти до шести недель, сообщает Daily Mail. Сегодня 24-летний бразилец прошел медобследование, которое выявило у него повреждение связок. Хавбек получил повреждение в матче 13-го тура чемпионата Англии с "Сандерлендом" (2:0) и на носилках покинул поле еще в первом тайме.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Коутинью провел 13 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.