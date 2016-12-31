Коутинью признан лучшим бразильским футболистом, играющим в Европе

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью признан в 2016 году лучшим бразильским футболистом, играющим в Европе. Он получил традиционную награду Samba d'Or, которую два года подряд до него завоевывал форвард "Барселоны" Неймар. Именно его обошел в голосовании Коутинью в этом году.

Коутинью получил 32,13 процента голосов, а Неймар – 27,88 процента. Замкнул тройку лучших хавбек "Реала" Каземиру (13,35 процента).