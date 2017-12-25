Коутинью попытался исполнить трек Эминема

Полузащитнику "Ливерпуля" Филиппе Коутинью предложили исполнить отрывок из песни. При этом хавбеку предстояло узнать название трека и исполнителя. Бразильцу достался хит Эминема "Loose Yourself".

Коутинью выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. В этом сезоне футболист вышел на поле в 18 матчах во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.