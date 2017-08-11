Коутинью попросил "Ливерпуль" продать его в "Барселону"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью намерен продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Sky Sports. По данным источника, 25-летний бразилец обратился к руководству клуба с просьбой продать его в испанский клуб.

Напомним, ранее 11 августа английский клуб опубликовал официальное заявление, в котором утверждалось, что хавбек не уйдет из команды в летнее трансферное окно. Каталонцы дважды обращались к "Ливерпулю" с запросами о продаже Коутинью, но получили отказ.

Полузащитник выступает за английский клуб с 2013 года. На его счету 42 гола и 37 голевых передач в 181 встрече. Контракт Коутинью с мерсисайдцами рассчитан до конца сезона-2021/22.