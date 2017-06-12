Коутинью - о возможном переходе в "Барселону": "У меня долгосрочный контракт с "Ливерпулем"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью заявил, что ему сложно обсуждать его возможный трансфер в "Барселону". Ранее сообщалось об интересе сине-гранатовых к 24-летнему бразильцу. Каталонцы рассчитывали подписать его в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Коутинью провел в составе "Ливерпуля" 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.

– Это сложно обсуждать. У меня долгосрочный контракт с моим клубом, – приводит Liverpool Echo слова Коутинью. – Я сосредоточен на настоящем и на своей игре за сборную Бразилии. Здесь мои цели.