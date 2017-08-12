Коутинью не попал в заявку на матч "Уотфорд" – "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью не попал в заявку команды на матч 1-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда", сообщает официальный Твиттер мерсисайдцев. Эта встреча станет дебютной для нападающего Мохамеда Салаха, который этим летом перешел в английский клуб из "Ромы".

Напомним, в услугах Коутинью заинтересована "Барселона". Ранее появлялась информация, согласно которой каталонцы готовы включить в сделку по переходу 25-летнего хавбека своей команды Ивана Ракитича.

В пятницу, 11 августа, "Ливерпуль" заявил, что не станет продавать игрока в летнее трансферное окно. Несмотря на жесткую позицию клуба, полузащитник пытался договориться с руководством о продаже, но его прошение было отклонено.

Коутинью выступает за мерсисайдцев с 2013 года. На его счету 42 гола и 37 голевых передач в 181 встрече.

Матч "Уотфорд" - "Ливерпуль" состоится 12 августа, начало игры - в 14.30 по московскому времени.