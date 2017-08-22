Коутинью хочет извиниться перед руководством "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью намерен в ближайшее время встретиться с руководством клуба. По информации Independent, бразилец планирует принести извинения в связи с ситуацией, возникшей из-за возможного перехода футболиста в "Барселону". Ранее сообщалось, что сине-гранатовые готовы заплатить за трансфер футболиста 129 миллионов евро.

Напомним, Коутинью выступает за "Ливерпуль" с января 2013 года. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и сделал 9 голевых передач.