Коутинью, Фирмину и Салах - в атаке "Ливерпуля" на матч с "Тоттенхэмом"

Стали известны составы "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" на матч чемпионата Англии. В атаке гостей появятся Филиппе Коутинью, Роберту Фирмину и Мохамед Салах.

"Тоттенхэм": Ллорис - Алдервейрелд, Д. Санчес, Фертонген - Триппьер, Алли, Уинкс, Орье - Эриксен, Сон Хын Мин - Кейн.

Запасные - Форм, Роуз, Дэйвис, Дайер, Сиссоко, Нкуду, Льоренте.

"Ливерпуль": Миньоле - Гомес, Матип, Ловрен, Морено - Милнер, Хендерсон, Эмре Джан - Филиппе Коутинью, Роберту Фирмину, Салах.

Запасные - Кариус, Клаван, Александр-Арнольд, Груич, Окслейд-Чемберлен, Старридж, Соланке.

Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.