Коутинью больше не хочет играть за "Ливерпуль"?

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью сообщил, что больше не хочет выступать за "красных", информирует sport.es. Ранее сообщалось, что "Барселона" заплатит 140 миллионов евро за 25-летнего бразильца. Кроме того, английский клуб может получить 40 миллионов в качестве бонусов.

Напомним, ранее Nike на своем сайте предложил купить футболки "Барселоны" с именем хавбека "Ливерпуля". Впоследствии публикация была удалена, а английский клуб пообещал подать на компанию в суд.

Ложная тревога. Коутинью "презентовали" в "Барселоне" за день до открытия трансферного окна