Коулман возглавил "Сандерленд"

"Сандерленд" объявил о назначении Криса Коулмана на пост главного тренера команды. Как сообщает официальный сайт клуба, 47-летний валлиец подписал контракт на два с половиной года.

– Для меня большая честь стать тренером "Сандерленда". Мне очень приятно, что в клубе выбрали меня, – сказал Коулман. – Нам предстоит невероятно сложная работа. Я считаю, что каждый человек в этом клубе, каждый игрок, каждый болельщик играют огромную роль в возвращении туда, где мы должны находиться, – в премьер-лигу.

"Сандерленд" на данный момент занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионшипа. В активе команды 11 очков после 17 туров.

С 2012 года по 2017 год Коулман работал в сборной Уэльса. Под его руководством команда впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы. На Евро-2016 Уэльс дошел до полуфинала, в котором проиграл будущему победителю турнира – Португалии (0:2).