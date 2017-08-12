Котировки букмекеров на первый матч "Челси" в сезоне

Сегодня состоится матч 1-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Бернли"​. Встреча в Лондоне начнется в 17.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Челси" - "Бернли"

Прогноз WinLine – П1 1.23 – Н 5.55 – П2 11.00

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Бернли".

Прямая трансляция матча "Челси" - "Бернли" - в субботу, 12 августа, на канале "Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Челси": Куртуа - Рюдигер, Давид Луиз, Кэйхилл - Аспиликуэта, Фабрегас, Канте, Маркос Алонсо - Педро, Мората, Виллиан.

"Бернли": Хитон - Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд - Арфилд, Корк, Хендрик, Брэйди - Воукс, Уолтерс.

ПОТЕРИ: Бакайоко, Азар (оба - травма) - Мэрни (травма).

ПРОГНОЗ

Прогноз "СЭ" на матч "Челси" - "Бернли" - 2:0