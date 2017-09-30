Котировки букмекеров на матчи "Челси" - "Манчестер Сити"

Сегодня состоится матч 7-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Манчестер Сити"​. Встреча в Лондоне начнется в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Челси" - "Манчестер Сити"

Прогноз Winline – П1 2.64 – Н 3.46 – П2 2.69

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Сити".

Прямая трансляция матча "Челси" - "Манчестер Сити" – в субботу, 30 сентября, на канале "Матч! Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл - Мозес, Канте, Бакайоко, Маркос Алонсо - Педро, Мората, Азар.

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунс, Отаменди, Данилу - Фернандинью - Сане, Давид Сильва, Де Брейне, Бернарду Силва - Габриэл Жезус.

ПОТЕРИ: Давид Луиз (дисквалификация), Дринкуотер (травма) - Агуэро, Менди, Компани (все - травма).