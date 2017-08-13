Котировки букмекеров на матч "МЮ" - "Вест Хэм"

Сегодня состоится матч 1-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэмом". Встреча в Манчестере начнется в 18.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм"

Прогноз Winline – П1 1.32 – Н 5.28 – П2 9.89

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм".

Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" – в воскресенье, 13 августа, на канале "Матч Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Джоунс, Байи, Дармиан - Эррера, Матич, Погба - Мхитарян, Лукаку, Марсьяль.

"Вест Хэм": Харт - Сабалета, Рид, Огбонна, Крессуэлл - Нобл, Обианг - Антонио, Ланцини, Арнаутович - Эрнандес.

ПОТЕРИ: Шоу, Рохо, Янг (все - травма) - Хенри, Кэрролл, Сако (все - травма).

ПРОГНОЗ

Прогноз "СЭ" на матч "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" - 3:2.