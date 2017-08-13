Котировки букмекеров на матч "МЮ" - "Вест Хэм"

Сегодня состоится матч 1-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэмом". Встреча в Манчестере начнется в 18.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм"
Прогноз Winline – П1 1.32 – Н 5.28 – П2 9.89
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм".
Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" – в воскресенье, 13 августа, на канале "Матч Футбол 1".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Джоунс, Байи, Дармиан - Эррера, Матич, Погба - Мхитарян, Лукаку, Марсьяль.
"Вест Хэм": Харт - Сабалета, Рид, Огбонна, Крессуэлл - Нобл, Обианг - Антонио, Ланцини, Арнаутович - Эрнандес.
ПОТЕРИ: Шоу, Рохо, Янг (все - травма) - Хенри, Кэрролл, Сако (все - травма).
ПРОГНОЗ
Прогноз "СЭ" на матч "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" - 3:2.