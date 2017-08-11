Сегодня состоится матч 1-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Лестером". Встреча в Лондоне начнется в 21.45 по московскому времени.

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ НА МАТЧ "АРСЕНАЛ" – "ЛЕСТЕР"

Прогноз Winline – П1 1.50. – Н 4.53 – П2 6.13

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" – "Лестер".

Прямая трансляция матча "Арсенал" – "Лестер" – в пятницу, 11 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Арсенал": Чех - Холдинг, Мертесакер, Монреаль - Бельерин, Колашинац, Джака, Эль-Ненни - Ивоби, Уэлбек, Ляказетт.

"Лестер": Шмайхель - Симпсон, Магуайр, Морган, Фукс - Олбрайтон, Кинг, Джеймс, Ндиди, Махрез - Варди.

ПОТЕРИ: Мустафи, Езил, Рэмзи (все - травма), Косьельни (дисквалификация) - Менди (травма).