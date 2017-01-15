Коста рассчитывает получать в "Челси" 300 тысяч фунтов в неделю?

В ближайшее время главный тренер "Челси" Антонио Конте намерен провести встречу с нападающим Диегу Костой, чтобы разрешить конфликт, утверждает Sky Sports. Ранее сообщалось, что специалист поссорился с игроком из-за того, что он предполагает рецидив травмы подколенного сухожилия, с чем не согласны члены медицинского штаба лондонцев.

Во время беседы представитель форварда также намерен обсудить возможность подписания нового контракта. 28-летний бразилец рассчитывает получать 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.