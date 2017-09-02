Коста не собирается возвращаться в расположение "Челси"

Нападающий "Челси" Диегу Коста не планирует возвращаться в расположение команды, утверждает The Telegraph. Игрок сборной Испании уже был оштрафован на 300 тысяч фунтов стерлингов за отказ вернуться, но это не побудило испанца изменить свое решение, как и тот факт, что клуб включил его в заявку на сезон в премьер-лиге.
Напомним, ранее у форварда и главного тренера Антонио Конте возник конфликт, после которого появилась информация об уходе игрока из "Челси". Тем не менее, этим летом ни один клуб не купил Косту.
crazysun78
надутый пузырь последнего трансферного окна задрал самомнение некоторых ногомячистов пропорционально их завышенному ценнику... один не хочет играть, другой возвращаться, третий тренироваться... долго ли будут с такими цацкаться...
23:13