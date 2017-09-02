Коста не собирается возвращаться в расположение "Челси"

Нападающий "Челси" Диегу Коста не планирует возвращаться в расположение команды, утверждает The Telegraph. Игрок сборной Испании уже был оштрафован на 300 тысяч фунтов стерлингов за отказ вернуться, но это не побудило испанца изменить свое решение, как и тот факт, что клуб включил его в заявку на сезон в премьер-лиге.

Напомним, ранее у форварда и главного тренера Антонио Конте возник конфликт, после которого появилась информация об уходе игрока из "Челси". Тем не менее, этим летом ни один клуб не купил Косту.